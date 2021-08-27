Son dakika haber: Beylikdüzü'nde restoran çalışanları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE, garson olarak çalışan H.Ç., aynı restoranda tartıştığı 2 aşçıyı molada oldukları sırada silahla yaralayıp kayıplara karıştı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE, garson olarak çalışan H.Ç., aynı restoranda tartıştığı 2 aşçıyı molada oldukları sırada silahla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi, Ali Çebi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan H.Ç., iş yerindeki aşçılaryla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. 2 aşçı molaya çıktığı sırada peşlerinden giden H.Ç., yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler, aşçıların bacağına isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 aşçıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de yaptıkları incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların ambulansa taşındığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı