Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti - Haberler

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Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde cinnet geçiren bir kişi, karısını ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde cinnet geçiren bir kişi, karısını ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede oturan Bülent Aktaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil (2) öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daireyi kontrol edince ailenin cansız bedeniyle karşılaştı. Daireye giren ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü, İntihar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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