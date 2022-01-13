Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta lüks otomobilin çarptığı ticari taksi elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksinin içinden şoför, aracın camından yola fırladı ve taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 00: 00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu istikametinde Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki yabancı Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı 99 MB 88 plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı 34 TAB 06 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce, yol kenarındaki bariyerlere, ardından da park halindeki 34 LJA 221 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksinin sürücüsü Oktay Aray, camdan fırlayarak kullandığı taksinin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın altında kalan taksi sürücüsü Oktay Aray itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Oktay Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız - Yunus Emre Şeker-İHA)