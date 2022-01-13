Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta lüks otomobilin çarptığı ticari taksi elektrik direğine çarptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta lüks otomobilin çarptığı ticari taksi elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksinin içinden şoför, aracın camından yola fırladı ve taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 00: 00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu istikametinde Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki yabancı Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı 99 MB 88 plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı 34 TAB 06 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce, yol kenarındaki bariyerlere, ardından da park halindeki 34 LJA 221 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksinin sürücüsü Oktay Aray, camdan fırlayarak kullandığı taksinin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın altında kalan taksi sürücüsü Oktay Aray itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Oktay Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız - Yunus Emre Şeker-İHA)

Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi! Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

 SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

SULTANGAZİ'DE KUYUMCUDAN İÇİNDE 500 BİN LİRALIK ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALDI

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title