Son dakika haberi... Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Son dakika gündem haberi: Almanya'nın başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

Almanya'nın başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevularında iptal edileceğini söyledi.

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanların değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.

Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:56:16. #1.16#
title