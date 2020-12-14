Son dakika haberi... Berberlerin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "koronavirüs" fotoğrafları oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'daki berberler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında genelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fotoğraflarını tercih etti.

Afyonkarahisar'daki berberler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında genelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fotoğraflarını tercih etti.

Kentteki berber esnafları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Berber Kazım Hekimoğlu, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, haber kategorisinde, Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "işitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde Fabio Teixeria'nın "Rio'da koronavirüs protestosu"na oy veren Hekimoğlu, sporda ise Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafını seçti.

Berber Halil Cıvgınoğlu da yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verirken, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", sporda ise Fecri Balık'ın "Lastiklerden voleybol sahası"nı tercih etti.

Berber Recep Özen de haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu"na oy verirken yaşamda Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması"na, sporda ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğraflarını beğendi.

Berber Hekimoğlu, AA muhabirine, ilk defa AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını ve her 3 kategorideki fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Esnaf olarak bu yıl Kovid-19'dan çok etkilendiklerini dile getiren Hekimoğlu, "Fotoğrafların hepsi çok başarılı ve güzel. Ben de genelde koronavirüsü anlatan fotoğraflara oy verdim. Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerinin emeklerine sağlık, başarılar diliyorum." dedi.

Berber Cıvgınoğlu da AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına beğendiği 3 kareye oy verdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz