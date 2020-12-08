Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi
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Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi

08.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:33
Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi

Son dakika haber: ZONGULDAK'ın Ereğli Belediyesi meclis üyesi Yaşar Balcı, koronavirüsten hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli Belediyesi meclis üyesi Yaşar Balcı, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde bir süre önce koronavirüse yakalanan Yaşar Balcı, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Balcı, dün hayatını kaybetti. Ereğli Belediyesi meclis üyesi Yaşar Balcı için belediyenin yanında bulunan Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda tören düzenlendi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 30 kişinin törene katılmasına izin verildi. Törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, aile yakınları katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Yaşar Balcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Ereğli bir değerini kaybetti. Ereğli için mücadele eden bir siyasetçisini kaybetti. Bu gerçekten üzüntü verici. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte son derece üzgünüz." dedi. Balcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi
Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi
Son dakika haberi! Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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