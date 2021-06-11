Son dakika haberi: Bekçilere silahlı saldırı düzenleyen 3 kardeşten 2'si kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberi: Bekçilere silahlı saldırı düzenleyen 3 kardeşten 2'si kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi: Bekçilere silahlı saldırı düzenleyen 3 kardeşten 2'si kovalamaca sonucu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da çalıştığı bölgede devriye gezen bekçiler motosiklet üzerinde bulunan 3 kardeş tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Adana'da çalıştığı bölgede devriye gezen bekçiler motosiklet üzerinde bulunan 3 kardeş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bekçiler şans eseri yara almadan kurtulurken saldırıyı düzenleyen 3 kişiden 2'si kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde görev yapan bekçiler, devriye gezdikleri sırada motosiklet üzerinde bulunan İbrahim K., Şahin K. ve Nusret K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kardeş olan üç kişi bekçilere doğru tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Telsizden saldırıya uğradıklarını belirten bekçiler takviye kuvvet istedi. Bölgeye asayiş, terör, araştırma ve özel harekat polisleri sevk edildi.Olayın gerçekleştiği bölgeyi polisler abluka altına alarak şüphelileri arama çalışmalarına başladı.

"Sadece 500 metre kaçabildiler"

Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri, söz konusu şüpheli motosikleti seyir halindeyken fark eder. Bunun üzerine polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şüpheliler ihtara uymayıp kaçmak isterken 500 metre sonra yakalandı. Motosikletin üzerinde bulunan İbrahim K. ve Nusret K. gözaltına alındı. Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.'yı ise indirdiklerini yönünde ifade verdiler.

Polis saldırı olaya karışan Şahin K.'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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