Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil, şarampole devrildi.

AKSARAY'da bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Osmaniye'ye bayram tatiline gitmek için yola çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu İbrahim Ak (47) yönetimindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün arkadaşlarıyla sohbet ederken kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta, sürücü İbrahim Ak ile arkadaşları Servet Seyhan (48), Selahattin Çelik (46) ile Beytullah Avcı (24) yaralandı.

Tarlada koyun otlatan çobanın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İşçilerin, ailelerine bayram için aldıkları şeker ve eşyaların yola savrulduğu görüldü.


Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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