Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı Artvin'den İstanbul'a bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da su kanalına girip menfezde ters dönmesi sonucu meydana gelen kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

SAMSUN - Artvin'den İstanbul'a bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da su kanalına girip menfezde ters dönmesi sonucu meydana gelen kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 59. kilometresi Büyük Çukur mevkiinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Artvin'e bayram tatiline gidip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Eren İsmail Aydın idaresindeki 77 AAD 052 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına girerek yaklaşık 60 metre sürüklenip su menfezine çarparak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Erin Enes Aydın ile babası Güven Aydın ve akrabaları Nurşen Topal hayatlarını kaybederken, annesi Ayla Aydın ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın ise ağır yaralandılar. Yaralı anne ve kız Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen baba-oğlunun İstanbul'da muhasebeci oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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