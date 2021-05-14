Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
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Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, bunlardan 3'ünün 1, 9 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.

Ayrıca kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.

Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Haymana'da traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Ankara'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 ölü, 18 yaralı
Ankara'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 ölü, 18 yaralı
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