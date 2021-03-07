Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

07.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:00

Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 953. Sokak'taki evlerinde 4 çocuklarıyla yaşayan Zeynel Abidin K. ile eşi Reyhan K, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Zeynel Abidin K, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında evde olan çocukların çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Reyhan K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zeynel Abidin K'nin başka bir kadınla da dini nikahla birlikte yaşadığı, Reyhan K'nin eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

- "Sığınma evine gitti, kaldı ama kocası kandırdı"

Olayı anlatan çiftin komşusu Suat Tosun, gece 23.30 civarında önce çocukların "Annemizi öldürüyorlar, yetişin" diye bağırdıklarını duyduklarını söyledi.

Eve girdiklerinde Reyhan K'nin cesediyle karşılaştıklarını belirten Tosun, kadının eşini kaçtığı için görmediklerini anlattı.

Çiftin arasında daha önce de tartışmaların yaşandığını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Daha önce de 3-4 kez böyle tartışmalar oldu. Kadın, sığınma evine gitti, kaldı ama kocası kandırdı. 4 tane de çocuğu var, kadın onları da düşündü, o yüzden tekrar geldi. Maalesef üzücü bir durum, 4 çocuk, suçsuz bir kadın. Artık toplum olarak değişmemiz lazım. Birey olmamız lazım, insan olmamız lazım. İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hala kadın-erkek cinayetlerinden bahsediyoruz.

Çok üzüldük, o çocukların bağırışı, kadının o kan revan içindeki hali gözümün önünden gitmedi."

Zeynel Abidin K'nin en son apartman yöneticisini telefonla aradığını söyleyen Tosun, "Beni istetti. 'Abi yaptım bir şey, çocuklarımız Allah'a emanet, ondan sonra da sana emanet. Çocuklarımı yurda koyun.' dedi. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Başkentte eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Haber Yorumları (1)
DİLEK: Tanrı''dan rahmet diliyorum merhumeye. Mekanı cennet olsun. Cani de inşallah hak ettiği cezayı alır.
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