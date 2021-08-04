Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, "Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz"
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Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, "Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz"

Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, 'Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Huzur ve güven içerisinde yaşanılan bu toprakları şehit ve gazilerin kahramanlıklarına borçlu olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Gerek devlet gerek millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçları ve istekleri ne olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında...

Huzur ve güven içerisinde yaşanılan bu toprakları şehit ve gazilerin kahramanlıklarına borçlu olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Gerek devlet gerek millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçları ve istekleri ne olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman onların yanında olduk" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Gönül Belediyeciliği' ilkesi doğrultusunda ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Yazıkonak beldesini ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, bir dizi istişarelerde bulundu. İlk olarak Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'yı ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, alınan kararın herkese hayırlı olmasını diledi.

Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'nın güzel çalışmalara imza attığını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK davamıza katılan Belediye Başkanımız Hatif Çadırcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Başkanımızın daha önceki süreçte de Yazıkonak beldemize değer katmak için yaptıkları çalışmaları biliyoruz. Başkanımız, şimdi AK Parti ailemize katılarak beldemize daha güzel hizmetler sunacaktır" diye konuştu.

Başkan Şahin Şerifoğulları, daha sonra 2015 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki trafik kazasında 32 yaşında şehit olan polis memuru Vedat Kılıçaslan'ın ailesini ziyaret etti. Devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz. Gerek devlet gerek millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçları ve istekleri ne olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman onların yanında olduk. Allah onlara hayırlı, bereketli, sağlıklı ömürler versin. Rabbim bizi şehit ve gazilerimize mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Şerifoğulları son olarak Yazıkonak beldesinde TOKİ tarafından kısa sürede inşası tamamlanan ve teslim edilen deprem konutlarını gezerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve bütün gücünü seferber ettiğini dile getiren Şerifoğulları, "İnşallah yapımı devam eden şehir genelindeki diğer TOKİ konutları da kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, 'Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz'
Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, 'Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz'
Son dakika haberi | Başkan Şerifoğulları, 'Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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