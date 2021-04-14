Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket

Son dakika haber: Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Güzellik Lansmanında Türkiye birincisi olan Sinan Kaplan ile Türkiye üçüncüsü olan Yiğit Durbak'ı ziyaret ederek plaket verdi.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Güzellik Lansmanında Türkiye birincisi olan Sinan Kaplan ile Türkiye üçüncüsü olan Yiğit Durbak'ı ziyaret ederek plaket verdi.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu tarafından 29 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Güzellik Lansmanı'nda 81 ilden 90 erkek kuaförünün katıldığı saç kesimi yarışmasında Van'ı temsil eden Sinan Kaplan Türkiye birincisi olurken, 40 kişilik bayan kuaförleri arasında yapılan yarışmada ise yaptığı salon topuzu görseli Vanlı kuaför Yiğit Durbak'ı Türkiye üçüncüsü yaptı. Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da kendilerini ziyaret ederek plaket sundu. Ziyaretleri sırasında bir açıklamada bulunan Başkan Koç, "81 ilden 90 kişinin katılımıyla saç kesim yarışması yapıldı ve Sinan Kaplan kardeşimiz, 90 kişinin yer aldığı yarışmada Türkiye birincisi olarak bizi mutlu etti, onur kaynağımız oldu. Federasyon olarak kendisine kupa ve tam altın verildi. Bizlere bu gururu yaşattığı için bana verilen 10 bin TL'lik hediye çekini kendisine takdim ettim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yine Antalya Manavgat'ta 40 kişilik bayan kuaförleri arasında yapılan yarışmada ise Yiğit Durbak kardeşimiz yaptığı salon topuzu görseli ile jürinin dikkatini çekti ve Türkiye üçüncüsü oldu. O da Sinan Kaplan gibi bizim gururumuz oldu. Kendisine de teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada derece alan Sinan Kaplan ve Yiğit Durbak ise Başkan Koç'un kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Van'ı her yerde en güzel şekilde temsil etmek için bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söylediler. - VAN

Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket
Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket
Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:16:06. #1.15#

title