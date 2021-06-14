Son dakika haberi | Başkan Doğru, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberi | Başkan Doğru, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi | Başkan Doğru, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Jandarma Teşkilatı'nın hukuki statüsünü 1930'da kazandığını belirten Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, bir mesaj yayımlarak Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Doğru, mesajında, "Jandarma Teşkilatı 182 yıldır vatandaşların huzur ve güveliğini sağlıyor. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla, üstlendiği her görevi başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı'mızın 182'inci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, başta Araban İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri olmak üzere tüm mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum "ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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