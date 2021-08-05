Son dakika haberi | Başkan Bulut; "HDP terör örgütünün siyasi uzantısıdır"

Son dakika haberi: Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, HDP'nin bir terör örgütü siyasi uzantısı olduğunu belirterek orman yangınlarının sebebinin terör örgütleri olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, HDP'nin bir terör örgütü siyasi uzantısı olduğunu belirterek orman yangınlarının sebebinin terör örgütleri olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut il binasında, orman yangınları ile ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, HDP'nin bir terör örgütü siyasi uzantısı olduğunu ve orman yangınlarının sebebinin terör örgütleri olduğunu söyledi.

"Amaç orman yakmak asla değildir"

Başkan Bulut yaptığı açıklamada, "Malumunuz gündemimiz orman yangınları ve ülkemizin dört bir tarafı adeta ateş çemberine çevrildi. Peki, bunların sebebi nedir? Rüzgarsız havada bu fırıldağı kimler üflemiştir. İçeride ve dışarda gücünü ve etkisini yitirmiş, dağda mücadele edemez hale gelmiş, küresel emperyalist güçlerin uşakları köşeye sıkışmış, hareket alanını kaybetmiş bir terör örgütü. 30 bin asker, polis ve sivil vatandaşımızın şehit olmasının müsebbibi dinsiz, vatansız, amaçsız, amacı sadece ülkeyi bölmek olan kalleş bir terör örgütü ve siyasi uzantıları. Dile getirmekten korkanlara sesleniyorum. HDP bir terör örgütü siyasi uzantısıdır. Terör örgütünden emir alan yalnızca onların söylediklerini yapan bir uygulayıcıdır. Orman yakarak, ikilik çıkartmak, devleti zayıf göstermek esas amaçtır. Eğer birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edemezsek bu gibi olaylar esas amacına ulaşır. Amaç orman yakmak asla değildir" ifadelerini kullandı.

"İnsanların devletine olan güvenini sarsmamak lazım"

Bulut, insanların devlete olan güveninin sarsılmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz yanan topraklarımızı tekrar yeşertiriz, şehirlerimizi tekrar inşa ederiz, yaralarımızı sararız ama bir vatanı asla bir daha bulamayız. ya birleşeceğiz beraber olacağız ya da oyunlara gelip yok olacağız. Kıymetli hemşerilerim özellikle böylesi milletimizin hassasiyetinin yüksek olduğu dönemlerde 10 düşünüp 1 hareket etmek lazım. İnsanların devletine olan güvenini sarsmamak lazım. Tekraren şunları söylemekte fayda var kıymetli hemşerilerim, bu devlet bizim ebediyen bizim kalacak. Sözlerimin milletimizin ortak aklı olduğunu düşünüyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı