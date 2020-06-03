Son dakika haberi... Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti Son dakika habere göre Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet kullanımına dikkat çekmek için mesaiye bisikletle gitti.

Başkan Aras mesaiye pedal çevirerek gitti

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet kullanımına dikkat çekmek için mesaiye bisikletle gitti.

Sabah saatlerinde Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri ile Ortakent Müskebi Kafe'de bir araya gelen Başkan Aras, buradan Bodrum Belediyesi Müskebi hizmet binasına gitti. Ortakent pazaryerine de uğrayan Başkan Aras, bisiklet kullanımına dikkat çekti. Başkan Aras ardından Bodrum Belediyesi Müskebi hizmet binası önünde Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mesaiye başladı.

Kaynak: İHA