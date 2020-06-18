Son dakika haberi: Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi
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Son dakika haberi: Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika güncel haberi: Erzincan Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi 1029. Sokakta yürütülen yol genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Son dakika haberi: Başkan Aksun, yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi
18.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:46

Erzincan Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi 1029. Sokakta yürütülen yol genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilen sokakta kaldırım ve parke yol yapımı çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaktaki çalışmalarında sona yaklaştılar.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 1029. Sokakta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipten bilgiler alan Başkan Aksun, yapılan çalışmayla ilgili bir bilgilendirmede bulundu.

Başkan Aksun açıklamasında; "Kızılay Mahallemizin 1029. Sokağındaki bu çalışmamızla buradaki hemşehrilerimizin daha rahat hareket edebilme ve evlerinin, işyerlerinin önünü kullanışlı hale getirebilmek için mücadele ediyoruz. Çok değerli çalışanlarımız kısa bir süre içerisinde bu sokağın düzenlemesini gerçekleştirmiş bulunmaktalar. Allah'ın izniyle Erzincan'da ki birçok bakımsız kalan sokağın mutlaka bu şekilde onarılması tadilatının yapılması, yol düzenlemesinin yapılması, kaldırımlarının yapılması sağlanacaktır. Hemşehrilerimizin kullanımına açtığımız her sokağın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yüce Mevla'dan hayırlı işler yapabilmemizi nasip etmesini dileyerekten tüm hemşehrilerime sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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