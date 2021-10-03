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Son dakika haberi! Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandı

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Son dakika haberi! Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandı

Son dakika haber... Başakşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Günü'nü çocuklarla kutladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Günü'nü çocuklarla kutladı. Başakgiller, sihirbazlar ve jonglörlerle doyasıya eğlenen çocuklara horoz şeker, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu.

Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı. Başakşehir Belediyesi'nin Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafenin korunduğu etkinlikte, çocuklara Başakgiller maskeleri dağıtıldı. Başakşehir'in binlerce minik sakini, "sıfır atık güzel gelecek" projesinin sevimli maskotları Başakgiller'in yanı sıra jonglör, sihirbaz, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Pamuk Prenses gibi karakterlerin sahne performanslarıyla doyasıya eğlendi.

Çocuklar için çeşitli oyun alanları kuruldu, sosis balonlardan şekilli hayvan figürleri yapıldı. Başakşehir Belediyesi ekipleri, alandaki çocuklara horoz şeker, patlamış mısır, kek, meyve suyu ve su gibi ikramlarda bulundu. Etkinliklere katılan çocuklar kadar aileleri de memnun kaldı. Keyifli bir pazar günü geçiren Başakşehirliler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere belediye personeline teşekkürlerini ilettiler. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandı

Son dakika haberi! Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandı

Son dakika haberi! Başakşehir'de Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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