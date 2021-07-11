Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Başakşehir Kayabaşı mezarlığı önünde 16 yaşındaki H.D. hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Başakşehir Kayabaşı mezarlığı önünde 16 yaşındaki H.D. hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.D. dayısının kullandığı ileri sürülen hafriyat kamyonuna binmeye çalıştı. Binemeden düşen H.D., hareket eden kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan İlyas Tetik Acun Ilıcalı Levent Yüksel
Spor Erol Bulut Lionel Messi Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 21:40:33. #1.15#

title