Son dakika haberi: Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Son dakika haberi: Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika haberi: Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.

Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık." diye konuştu.

Son dakika haberi: Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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