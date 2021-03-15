Son dakika haberi | Bartın'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Bartın'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18
Son dakika haberi | Bartın'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Bartın'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bartın'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tayfun S. (30) idaresindeki 74 AY 474 plakalı pikap, Ağdacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Zeki K'nin (58) kullandığı 74 AP 266 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Fatma Acar (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Acar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Zeki K'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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