Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA, Aybüke İnal Kamacı - Güncel
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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haber

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