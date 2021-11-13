Son dakika haberi... Barış buluşmasındaki kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si öldü

DİYARBAKIR'da, aralarındaki husumet bulunan iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46), tedaviye alındıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran ve Ömer Çağlak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.