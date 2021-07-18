Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik
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Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Baraj gölünde tehlikeli serinlik Denizli'de 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarından bulanarak serinlik arayışına giren çocuklar, çareyi baraj gölünün serin sularına atlamakta buldu.

Baraj gölünde tehlikeli serinlik

DENİZLİ - Denizli'de 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarından bulanarak serinlik arayışına giren çocuklar, çareyi baraj gölünün serin sularına atlamakta buldu. Çocukların hiç bir önlem almadan girdikleri barajdaki tehlikeli serinlikleri yürekleri ağza getirdi.

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcak hava nedeniyle bunalanlar serinlemenin yollarını arıyor. Çivril ilçesinde de sıcaktan bunalanlar serinlemek için Işıklı Baraj Gölüne giriyor. Baraj gölünü içinde bulunan beton bentlerin üzerinden soğuk suya atlayan çocuklar tehlikeye rağmen suya atlamaktan vazgeçmiyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölü sıcak havadan kaçanların uğrak yeri oldu. Baraj gölü içinde beton bankların üzerinden gölün serin sularına atlayan çocuklar tehlikeli görüntülere sebep oldu. Çöl sıcaklarının etkili olduğu Denizli'de serinlemek isteyenler süs havuzlarıyla birlikte tehlikeli baraj göllerine de akın etti. Işıklı Barajında serinlemek isteyen gençlerde bentlerin üzerinden suya atladı. Araba iç lastiklerinden tahtalar yardımı ile girdikleri baraj gölünde serinlemeye çalıştı. Suya atlayan gençler, "Burası Işıklı Gölü hava sıcaklığı 40 derece suyun sıcaklığı 19-20 derece. Suda serinliyoruz. Eğleniyoruz. Güzel gün geçiriyoruz" dediler.

Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik
Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik
Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik
Son dakika haberi: Baraj gölünde tehlikeli serinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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