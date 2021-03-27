Son dakika haberi | Bangladeş'teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan'da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.