Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
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Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

02.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:31
Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Son dakika haberi... ELAZIĞ'da akşam saatlerinde balkonundan rasgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar eden F.K.'yi, aşağıya inerek silahla yaraladı.

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde balkonundan rasgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar eden F.K.'yi, aşağıya inerek silahla yaraladı. F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, E.Ç. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar ettiğini öğrendiği F.K.'yle sokağa inerek tartışmaya başladı. Ellerinde silah bulunan E.Ç. ve F.K.7nin tartışması sokak ortasında çatışmaya dönüştü. F.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 


Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
Son dakika haberi | Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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