Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak

Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tekstil teknolojisi ile metal işleme teknolojisi bölümleri açıldı.

Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tekstil teknolojisi ile metal işleme teknolojisi bölümleri açıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. arasında imzalanan, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın katılım sağladığı protokol kapsamında, tekstil teknolojisi alanında açılan bölümde eğitim görecek öğrencilere, eğitim sürecince ihtiyaçları karşılanacak ve iş imkanı sağlanacak.

Ayrıca yeni açılan metal işleme teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerin tamamına burs imkanı sağlanacak ve okurken mesleklerini icra edip beceri kazanmaları sağlanacak.

Protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İşbir Sentetik Genel Müdür Vekili Gürsel Ötegengil, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Geniş katıldı.

Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Yusuf Güney Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bölümler istihdam imkanı sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:16:46. #1.14#

title