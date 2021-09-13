Son dakika haberi: Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika haberi: Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı - Haberler
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