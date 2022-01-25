Son dakika haberi | BALIKESİR - Yolu kapanan mahalledeki hastalara paletli ambulansla ulaşıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastalara paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde düşme sonucu yaralanan 83 yaşındaki hasta ile kalp hastası kadının yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.

Mahalle yolundaki yoğun karı paletli ambulansla aşan sağlık ekipleri, hastalara ulaşarak müdahale etti.

İlk kontrolün ardından her iki hasta da Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, "Ekiplerimiz zorlu hava şartlarında çalışıyor. 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz, teşekkürler ediyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.