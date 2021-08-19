Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 13 şahsı gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 13 şahsı gözaltına alındı

Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 13 şahsı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 şahsı gözaltına alırken, çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 şahsı gözaltına alırken, çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca fişeği, 12 adet tabanca mermisi, 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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