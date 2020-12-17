Son dakika haberi | Balıkesir'de evde doğal gaz kaynaklı patlama

Son dakika haberi: BALIKESİR'de bir evde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi.

BALIKESİR'de bir evde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Evde hasar meydana gelirken, çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı, duvarları zarar gördü.

Hasan Basri Çantay Mahallesi Algın Sokak'taki bir apartmanda Sevim Kayalı'nın kiracı olarak oturduğu evde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Sevim Kayalı'nın evde bulunmadığı sırada yaşanan patlamada, maddi hasar meydana geldi. Doğal gazdan kaynaklı patlamada savrulan parçalar nedeniyle 9 evin camları kırıldı, duvarları zarar gördü.

Sokakta yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri ile doğal gaz şirketi çalışanları sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede binada kaçak akım rölesinin bulunmadığının belirlediği öğrenildi.

Eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini gören Sevim Kayalı, büyük üzüntü yaşadı. Aynı sokakta yaşlı kişinin bakımını yaptığı öğrenilen Kayalı'nın eve en son dün akşam saatlerinde gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN