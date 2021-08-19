Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
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Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Geçen hafta Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Geçen hafta Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

Batı Karadeniz'de görülen yoğuş yağışlar sonrası Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri; Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'ın Ulus ilçesinin selden en çok etkilenen yerleşim bölgeleri olduğu tespit edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Afetin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına BAKUT (Bursa Arama Kurtarma) ekibi de özellikle su üstünde ve karada yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla 13 Ağustos'ta 20 gönüllüyle Bursa'dan yola çıktı. 5 gün boyunca Kastamonu'nun İnebolu İlçesi Özlüce ve Çaydüzü Köyü'nde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarına katılan ekip, Zarbana Çayının taşması ile sular altında kalan köylerde tüm bölge sondalar yardımıyla didik didik aradı. BAKUT'un su üstü ekibi botlarla Zarbana Çayını ve İnebolu-Özlüce arasında kalan 13 kilometrelik sahil hattını sudan taradı. Arama çalışmalarına katılan ekipler 73 yaşındaki Nazife Deniz'in cansız bedenine ulaşırken 13 yaşındaki Rabia Aydemir için arama çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haberi: BAKUT ekibi sel bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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