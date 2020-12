Son dakika haberi: Bakanlıktan Soma Belediyesine 1 milyonluk araç hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce Soma Belediyesine 1 milyon TL değerinde çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı hibe edildi. Bakanlık tarafından hibe edilen araç Soma Halkının hizmetine girdi.

Soma'da temizlik faaliyetlerinde önemli bir görev üstlenecek olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden hibe edilen çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı Soma'da hizmet vermek üzere Temizlik İşleri garajındaki araç filosunda yerini aldı. Ayrıca; ilçede uygulanmakta olan 'Sıfır atık' Projesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden hibe edilen 130 adet 770 Litre kapasiteli çöp konteynerleri teslim alınarak sıfır atık projesi kapsamında ilçede kullanılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden hibe edilen temizlik araçları sayesinde, çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılacak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenecek, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak.

"Öz kaynaklarımızla hizmet üreteceğiz"

Soma Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla hizmet etmeye devam edeceğini belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, araç filosunu her geçen gün daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirterek belediye öz kaynakları ile satın alınan 4 metreküp kapasiteli traktör ile çekilir tip vakumlu yol süpürme makinasını da inceledi. Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Ali Tulup, "Hem hibe hem de bütçemizden olmak üzere yeni araç takviyeleriyle araç filomuzu büyütüyoruz. Amacımız her zaman vatandaşlarımıza en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunmak. Bu hizmetlerin başında da temizlik gelmekte. İlçemizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda atılması gerek tüm adımları da atıyoruz. Kendi maddi kaynaklarımızla almış olduğumuz araçlarımıza ek olarak devlet desteğini de kullanarak hibe araçlarda alıyoruz. Aracın belediyemize kazandırılmasına destek veren başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederken; desteklerini her zaman sürdüreceklerini ve memleket için çalışmalara devam edileceğini belirten, AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Özkan'a ayrıca teşekkür ederim. Araçlarımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı