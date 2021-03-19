Son dakika haberi: Bakanlığın Salda Gölü kararı, Burdur'da olumlu karşılandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümüne yıllık 570 bin ziyaretçi sınırlaması getirmesi, Burdur'da olumlu karşılandı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kararın gölün korunması için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Salda Gölü ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi' çalışması sonuçlarına göre, yılda 1 milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısının 570 bine düşürülmesi kararı, Burdur'da olumlu karşılandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Burçin Yenisey Kaynaş, Salda Gölü'nün benzersiz bir göl ekosistemi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kaynaş, "Benzersiz bir göl ekosistemi olmasının en önemli nedeni, göl kenarındaki çökel ve mineral oluşumlarının olması ve gölün abiyotik koşullarının hidromanyezit içerikli stromatolit oluşumlarına izin veren bir jeomikrobiyolojik sürece sahip olması" dedi.

'SALDA BÜYÜK BİR EKOSİSTEM'Gölle ilgili son dönemlerde alınan önlemlerden önce çok büyük insan baskısı olduğunu aktaran Doç. Dr. Burçin Yenisey Kaynaş, şöyle konuştu: "Hepimizin bildiği gibi, gölün etrafında araba girişleri, kamp kurulması, göle doğrudan girilmesi şeklinde. Geçen yıl ekim ayında alınan bir kararla gölün özellikle bu stromatolit oluşumlarının olduğu Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi girişi engellendi. Tabi ki Salda farklı tipte habitatları içerisinde bulunduran büyük bir ekosistem. Özellikle Beyaz Adalar bölgesindeki taşıma kapasitesinin belirlenmesi için bir çalışma gerçekleştirildi ve bu çalışmanın sonucunda anlık olarak yaklaşık 540 civarında, günlük 6 bin, yıllık ise 571 bin civarında ziyaretçi rakamı belirlendi. Tabi bu, doğrudan yine Beyaz Adalar bölgesine gidip göle girmek, kıyı bölgesinde dolaşmak anlamına gelmiyor. Gölün benzersiz olma özelliğine neden olan stromatolit oluşumunun olduğu bölge yine ziyaretçi girişine yasak olacak, ama ziyaretçiler bunun gerisinde kalan alana girebilecek. Yapılacak ahşap seyir terasları ile ziyaretçilerin bu alanları dışarıdan görebilmesi ve ziyaret edebilmesi mümkün hale gelecek. Bu kapsamda şu anda yapılan birçok çalışma var. Biyoçeşitlilik, gölün su potansiyeli ile ilgili değişimlerin belirlenmesi, mikrobiyolojik komünitelerin veya jeolojik olarak haritalanması anlamında. Bu çalışmalardan alınacak sonuçların da ileride göle uygulanacak yönetim uygulamalarının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum."'GÖL, MİRAS DEĞİL, EMANET'Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de son dönemde Salda Gölü ile ilgili hassasiyetin ülke gündeminde sıkça tartışıldığını belirterek, "Kapalı havza bir göl olan Salda'nın korunması anlamında hassasiyetimizi her fırsatta belirtmiştik. Valimiz Sayın Ali Arslantaş önderliğinde yapılan bir toplantının ardından toplantının sonuç bildirgesi Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe ulaştırıldı. Yapılan çalışma neticesinde gölün günlük ve yıllık ziyaretçi taşıma kapasitesi ile ilgili bir sonuçtan basın yoluyla haber imiz oldu. İçeriğini tam bilmiyorum ama gölün korunması ile ilgili atılmış önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bu bizim gelecek nesillere taşıyacağımız önemli bir emanet. Bir miras gibi harcamak yerine emaneti korumamız önemli. Yapılan çalışmanın değerli olduğuna inanıyorum. İçeriğini inceledikten sonra yeniden bir değerlendirme yapabiliriz" diye konuştu.VATANDAŞ MEMNUNBurdur'da yaşayan Mahmut Kalkan ise, "Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Geçen yıl bildiğim kadarıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Çevre Bakanlığı'nın aldığı kararı Salda Gölü'nün korunması anlamında doğru buluyorum" dedi.

İzzet Tonkaz da, "Salda Gölü için alınan kararı doğru buluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çevre kirliliği artmıştı. Alınan karar yerinde bir karar olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN