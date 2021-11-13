Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Özkaldı, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemini inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Özkaldı, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemini inceledi

AA / Mehmet Umay - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Özkaldı, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemini inceledi

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile yapımı devam eden İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi.

KONYA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile yapımı devam eden İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi.

Firma yetkililerinden bilgi alan Özkaldı, Ereğli İvriz bölgesinde rehabilitasyon yapıldığını, Sağ Sahil ve Sol Sahil projeleri ile ilgili DSİ Bölge Müdüründen bilgi alacaklarını söyledi. Özkaldı, "İlerleyişe bir bakacağız, problemler varsa onları konuşacağız. Hem teknik hem ekonomik sorunları varsa onları dinleyip önünü açmak için önemli kararlar alacağız. Seneye inşallah her iki projemizi de hızlandıracağız. Her iki projemiz de Ereğli'ye, Konya'ya hayırlı olsun." dedi.

Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için AK Parti'den ilk açıklama

Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için AK Parti'den ilk açıklama

 Metropoll'ün son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark eridi

Metropoll'ün son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark eridi

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title