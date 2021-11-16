Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Pkk'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin evlatlarının gülümsemesi her şeye değer. 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen, Şehidimiz Ahmet Budak'ın eşi Münire Hanım, evlatları ve ailesiyle birlikte misafirimiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti

Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti

Son dakika haberi! Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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