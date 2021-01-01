Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama

01.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:14
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yeni yıl kapsamında ziyaret ettiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerlerin yeni yılını telefonla kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yeni yıl kapsamında ziyaret ettiği İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerlerin yeni yılını telefonla kutladı. 

Yeni yılı, İmranlı'da karakol ziyareti yaparak, Kızıldağ mevkisinde askerlerle birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı. Yeni yıla Van Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde Mehmetçiklerle giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.

Askerlere hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, "Allah, inşallah nice yıllarda aziz milletimizi, toprakları güzel insanları, bu kahramanlarımız sayesinde var eder. Bir arada olmanıza çok sevindim. Allah'a emanet olun" dedi. 

Yeni yıla, İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında, Mehmetçiklerle birlikte karşılayan Vali Salih Ayhan, "Vatanımızın dört bir köşesinde huzurla yaşamayı sizlere borçluyuz.   Askerlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da tarih yazmaya devam edecektir" diye konuştu. 

 


Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama
Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Okan Buruk Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, Sivas'taki askerlere sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 17:20:14. #1.15#
title