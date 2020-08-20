Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
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Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
20.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:00

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız" dedi. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalardır 'Okulları birlikte açacağız' çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız" ifadesini kullandı.


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Kaynak: DHA

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