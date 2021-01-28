Bakan Selçuk: Gösterilecek hassasiyet okullarımızın açılış takvimine yansıyacak
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Bakan Selçuk: Gösterilecek hassasiyet okullarımızın açılış takvimine yansıyacak

28.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:55
Bakan Selçuk: Gösterilecek hassasiyet okullarımızın açılış takvimine yansıyacak

Bakan Selçuk: Gösterilecek hassasiyet okullarımızın açılış takvimine yansıyacakMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak" dedi.

Bakan Selçuk: Gösterilecek hassasiyet okullarımızın açılış takvimine yansıyacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından okulların açılmasını isteyen çocukların görüntülerini içeren video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşım ile birlikte "Okulumu çok özledim diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadesini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:55:05. #1.15#
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