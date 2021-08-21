Son dakika... Bakan Pakdemirli'den İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24'te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum.