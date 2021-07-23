Bakan Kurum'dan ABD Başkanı Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Napoli'de düzenlenen G20 Çevre ile İklim ve Bakanları Toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldiği görüşmede, çevre ve iklim konularındaki çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Napoli'de düzenlenen G20 Çevre ile İklim ve Bakanları Toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldiği görüşmede, çevre ve iklim konularındaki çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Napoli'de düzenlenen "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"da, John Kerry ile dün yaptıkları ikili görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, görüşmede, iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye nezdinde Paris Anlaşması, Mutabakat Zaptı konuları ile çevre ve iklim konularındaki çalışmaları ele aldıklarını anımsattı.

Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmaları aktardığını kaydeden Bakan Kurum, ayrıca, iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olmasına rağmen Türkiye'de bu konuda birçok ülkeden daha kararlı adımlar atıldığını ifade ettiğini bildirdi. ???????Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Kerry ile görüşmemizde, iklim değişikliği ile mücadelemizi daha etkin kılabilmek ve iklim finansmanına erişebilmek adına BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nin Ek-1 listesinden çıkarılma talebimizi yineledik ve haklı mücadelemize desteklerini beklediğimizi dile getirdik. Bu kapsamda mutabakat metni müzakerelerinin tamamlanarak Glasgow'daki 26. Taraflar Konferansı öncesinde mutabakatın imzalanmasının da bizim için Paris Anlaşması sürecini hızlandıracak bir adım olacağının altını çizdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu