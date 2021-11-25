Son dakika haberi | Bakan Kurum: "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık" - Haberler
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Son dakika haberi | Bakan Kurum: "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde etkilenen Manavkuyu Mahallesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İZMİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde etkilenen Manavkuyu Mahallesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Son dakika haberi | Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık

Son dakika haberi | Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık

Son dakika haberi | Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık

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AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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