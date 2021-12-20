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Son dakika haberi! Bakan Koca: Yakalanarak gözaltına alındı

Son dakika haberi! Bakan Koca: Yakalanarak gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

DİDİM, AYDIN (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesinde alkol muayenesi için polisler tarafından getirildiği ancak muayene sırasında Doktor Doğancan Kılıç'a saldıran şüpheli Tahir D.'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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