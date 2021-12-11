Son dakika haberi... Bakan Koca: "Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var"

Meclis Genel Kurulu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Tbmm - Meclis Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşma yaptı. (1)