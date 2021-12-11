Son dakika haberi... Bakan Koca: "Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var" - Haberler
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Son dakika haberi... Bakan Koca: "Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Meclis Genel Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Meclis Genel Kurulu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Tbmm - Meclis Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşma yaptı. (1)

Son dakika haberi... Bakan Koca: Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var

Son dakika haberi... Bakan Koca: Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var

Son dakika haberi... Bakan Koca: Bu bütçede insan, sağlık, meslek ahlakı, vicdan ve merhamet var

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AA - Son Dakika Haberleri

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