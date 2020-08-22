Son dakika haberi... Bakan Koca, annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Koca, annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen'in (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını ve insanların halen düğünlere, cenazelere, taziyelere gittiği yönündeki...

Son dakika haberi... Bakan Koca, annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı
22.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:33

SAĞLIK Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen'in (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını ve insanların halen düğünlere, cenazelere, taziyelere gittiği yönündeki açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, DHA aracılığıyla çaresizliğini dile getirip, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı. 

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında DHA'ya konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından DHA muhabirinin İsmail Çimen'in annesinin başında dua ederken çektiği fotoğrafı ve sözlerini paylaşarak, uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında İsmail Çimen'in şu sözlerine yer verdi:

"Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez" 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Yaşadığı tecavüzden dolayı çocuk sahibi olamayacağını öğrenen model Daisy Coleman, canına kıydı
Yaşadığı tecavüzden dolayı çocuk sahibi olamayacağını öğrenen model Daisy Coleman, canına kıydı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Acun Ilıcalı Halit Ergenç
Spor Ali Koç Caner Erkin Eddie Newton Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Koca, annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 15:43:04. #1.15#
title