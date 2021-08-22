Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında bir araya geldi.

Manavgat ziyaretinin ardından Akdeniz Üniversitesini de ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan karşıladı.

Ziyaret Rektör Özkan'ın Bakan Kasapoğlu'na plaket ve hediye takdim etmesiyle son buldu. - ANTALYA

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Rektör Özkan ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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