Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
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Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı

Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İslam alimlerinden dedesi Mehmed Emin Er'in anıldığı sempozyuma katıldı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İslam alimlerinden dedesi Mehmed Emin Er'in anıldığı sempozyuma katıldı. Gül, "Gerçekten vefat ettiği ana kadar hep yazan, okuyan ve bu yönüyle de örnek teşkil eden bir kişiydi, hocaydı, büyüğümüzdü" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde 'İslam Medeniyetinde Alimler- Mehmed Emin Er Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyuma, Mehmet Emin Er'in torunu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yakınları, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Mehmed Emin Er'in oğlu İbrahim Halil Er, babası ile Diyarbakır'dan Ankara'ya gelişlerini ve burada verdikleri eğitimleri anlattı. Ardından AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı başkanlığında sempozyum gerçekleştirildi. Burada konuşan Mehmed Emin Er'in torunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, dedesinin hayatını anlattı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de 'İslam Medeniyetinde Alim Tasavvuru: Mehmed Emin Er' başlıklı bir konuşma yaptı.'HEP YAZAN, OKUYAN BİR HOCAYDI'

Bakan Abdülhamit Gül ise sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gerçekten vefat ettiği ana kadar hep yazan, okuyan ve bu yönüyle de örnek teşkil eden bir kişiydi, hocaydı, büyüğümüzdü. Her zaman ilimle ülkeye, insanlığa faydalı olma yönünde tavsiyeleri vardı. Bugün ve yarın yine bu sempozyumlarda bu yönleriyle yine yakından öğrenme fırsatına kavuşmuş olacağız. Mehmet Görmez Hocam az önce de ifade etti neredeyse bir asır boyunca dedemden ders almış. Bu da bir gelenek itibarıyla bakıldığında 100 yıllık adeta bir ilimle meşguliyetini ifade etmiş oldu. Ben tekraren bu sempozyuma emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum ve bu bereketten istifade ettiğim için hepinizi canı gönülden saygılarımı sunuyorum" dedi.


- Ankara
Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Son dakika haberi! Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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