Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı
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Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, savunma iş birliği anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, savunma iş birliği anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Akar ve Bakan Okomo, iki ülke arasında savunma iş birliği anlaşması imzaladı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı
Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı
Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı
Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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