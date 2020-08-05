İstanbul'da iki grup arasındaki silah kavga kanlı bitti: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın tarafı olan 1 kişi ile sokakta oynayan bir çocuk kurşunların hedefi oldu. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TARAFLAR BİRBİRİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, Bahçelievler, Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kavganın tarafı olan S.Y. isimli kişi ile sokakta oynayan Y. Y. isimli çocuk isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokak girişine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA