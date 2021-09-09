Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
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Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberine göre Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü Çorum'un İskilip ilçesinde bir bahçede çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.

Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde bir bahçede çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karkın köyü yolu üzerinde bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bahçede bulunan arı kovanları da zarar gördü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü
Son dakika haberi | Bahçede çıkan yangında arı kovanlarını zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı

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